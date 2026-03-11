Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi. Kayserispor maçında sakatlanan oyuncunun bugün yapılan kontroller sonrası dış menüsküs yırtığı şüphesi olduğu Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Kayserispor maçında kısa süreli sakatlık yaşayan Arseniy Batagov'un yapılan ilk kontrollerinde dış menüsküs şüphesi olduğu öğrenildi. Oyuncunun bugün Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen anma törenine dizlikle geldiği görüldü.

Batagov'un önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu belirtilirken, sezonun geri kalan bölümünde oynayıp oynayamayacağının ise uygulanacak tedavi programının ardından netlik kazanacağı ifade edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı