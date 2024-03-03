Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.
Kafilede yer alan futbolcular şöyle:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Thomas Meunier, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Enis Bardhi, Edin Vişça, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Enis Destan, Umut Bozok." - TRABZON