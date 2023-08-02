Trabzonspor'un 56. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzonspor'un 56. kuruluş yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İdmanocağı ve İdmangücü'nün 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi gerektiğini belirtti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Trabzonspor'un 56'ncı kuruluş yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek ise belirtilen tarihten önce mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü'nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Bütün belgelerimizi hazırlayarak komisyona başvurumuzu gerçekleştirdik" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün 56'ncı kuruluş yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı ve kadın futbol takımı oyuncularıyla taraftarlar katıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Konuşmaların ardından tören, aile fotoğrafının çekimiyle tamamlandı.