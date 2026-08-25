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Trabzonspor'da Fabinho Dönemi: 208. Yabancı Oyuncu

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Trabzonspor, Brezilyalı Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarihinde 54 ülkeden 208. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçen Fabinho, bordo-mavili takımın en çok transfer yaptığı Brezilyalı oyuncular arasında 19. sırada yer aldı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız oyuncu Fabinho, kulübün 208. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

32 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 59 yıllık tarihinde 54 ülkeden futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Rumen futbolcu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-1971 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.

En fazla Brezilyalı oyuncular forma giydi

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu.

Fabinho'nun transferiyle Güney Amerika ülkesinden 19. futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 10 oyuncuyu renklerine bağladı.

Doğan döneminde 38. yabancı oyuncu transferi

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 38 yabancı oyuncu transfer edildi.

Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovskyi, Saviolo, Mitongo, Salah ve Fabinho kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA
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