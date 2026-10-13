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Trabzonspor'un 15 Ekim'deki KuPS Kuopio maçını Maltalı Ishmael Barbara yönetecek

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya deplasmanda konuk olacak. Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maçı Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Maltalı hakem Ishmael Barbara düdük çalacak.

UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Tammelan Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara görev alacak.

Barbara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer yapacak.

Dördüncü hakemliğini Malta'dan Slobodan Petrovic'in yapacağı müsabakada, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalyan hakem Gianluca Aureliano üstlenecek. Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da İtalyan Daniele Paterna olacak.

Kaynak: AA
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