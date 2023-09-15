Trabzonspor, Umut Güneş'i transfer etti

Trabzonspor, Alanyaspor'un oyuncusu Umut Güneş'i 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle 4+1 yıllığına renklerine bağladı.

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş'i bonservisini alarak kadrosuna kattı. Akdeniz ekibinde fazla süre bulamayan genç oyuncu, sabah saatlerinde kente gelerek sağlık kontrollülerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON 300 BİN EURO

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor'a 3 taksit halinde 2 milyon 300 bin Euro ödeme yapılacağı belirtildi. Umut'un 2 milyon 300 bin Euro üzerinde başka bir takıma transferi durumunda da yine Alanyaspor bu satıştan yüzde 20 pay alacak.

8 MİLYON TL ÜCRET ALACAK

Trabzonspor'a 1 yılı opsiyonlu olarak 5 yıl süreyle imza atan genç orta saha oyuncusu, anlaşma karşılığında bu sezon 8 milyon TL, gelecek sezon 9 milyon 500 bin TL, 2025-26 sezonunda 11 milyon TL, 2026-27 sezonunda 12 milyon 500 bin TL, Trabzonspor'un opsiyon kullanması halinde 2027-28 sezonunda ise 14 milyon TL ücret alacak. Umut Güneş'in menajerine de ayrıca yüzde 5 oranında ödeme yapılacak.