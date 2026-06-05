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Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski'yi renklerine bağladı

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Trabzonspor, serbest statüdeki 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncuya toplam 4,5 milyon avro garanti ücret ve imza ücreti ödenecek.

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan 33 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcuya 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti, 2028-2029 sezonunda ise 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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