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UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 23.00'te Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak.

Ligde dördüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

18: 30 Kairat (Kazakistan)-Mjallby (İsveç)

20: 45 Ajax (Hollanda)-Thun (İsviçre)

20: 45 Brann (Norveç)-Aarhus (Danimarka)

20: 45 Brighton (İngiltere)-Universitatea Craiova (Romanya)

20: 45 Egnatia (Arnavutluk)-Lincoln Red (Cebelitarık)

20: 45 Hearts (İskoçya)-Monaco (Fransa)

20: 45 Iberia (Gürcistan)-Getafe (İspanya)

20: 45 Jablonec (Çekya)-Lugano (İsviçre)

20: 45 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Riga (Letonya)

20: 45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka)

23.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor

23: 00 Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya)

23: 00 Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

23: 00 Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda)

23: 00 Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint-Truidense (Belçika)

23: 00 Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka)

23: 00 Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23: 00 Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan)

Kaynak: AA