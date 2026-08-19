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Trabzonspor, Ferencvaros'u Ağırlıyor

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Ferencvaros ile karşılaşacak. Mısırlı yıldız Muhammed Salah ilk 11'de beklenirken, 4 eksik bulunuyor ve tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Eksik oyuncular

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, yarın forma giyemeyecek.

Salah ilk 11'de bekleniyor

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çıkarak taraftarlarla buluşacak.

Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Muhammed Salah'ın yarınki mücadelede ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları da sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösteriyor.

Bordo-mavili takımın hafta içinde satışa çıkardığı biletlerin tükenmek üzere olduğu ve 41 bin kişi kapasiteli tribünlerin dolmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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