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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e mağlup oldu

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu. Rapid Wien'in golü Grgic'ten geldi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Burgstaller'in kale sahası gönderdiği topu iyi takip eden Grgic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

70. dakikada Visca sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içine yerden gönderdi. Mendy'in vuruşunda kaleci Hedi meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada Seidi'nin ara pasında topla buluşan Furkan Dursun'un vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkteki Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top kaleci Hedi'de kaldı.

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaassen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Melheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Barisic dk. 82), Lundstram (Okay Yokuşlu dk. 73), Mendy, Ozan Tufan (Trezeguet dk. 60), Cihan Çanak (Enis Destan dk. 73), Visca, Draguş (Nwakaeme dk. 60)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Baniya, Bardhi, Umut Güneş, Arif Boşluk, Ali Yılmaz

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Rapid Wien: Hedi, Oswald (Vincze dk. 88), Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidi, Burgstaller (Hofmann dk. 88), Jansson (Schaub dk. 69), Bejo (Furkan Dursbun dk. 69)

Yedekler: Gartler, Orgier, Böckle, Kerschbaum, Lang, Kaygin, Bichof, Gröller

Teknik Direktör: Robert Klaub

Gol: Grgic (dk. 68) (Rapid Wien)

Sarı kart: Eren Elmalı (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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