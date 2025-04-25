TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19'un tarihi başarısı sonrası dikkat çeken sözler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu'nun final temennisi ise dikkat çekti.

"ÇOCUKLARI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Genç oyuncuları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Hacıosmanoğlu, elde edilen başarının sadece Trabzonspor camiası için değil, tüm Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, "Gurur duyulacak bir şey. Milli maç gibi düşüneceksiniz bunu. Gençlerin Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktık. Çocukları alınlarından öpüyorum" dedi.

"İKİ BORDO-MAVİLİ TAKIM FİNAL OYNASIN"

Finaldeki olası rakipleri hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, " Barcelona, AZ Alkmaar'ı elesin de iki bordo-mavi renkli takım final oynasın. Çocuklar Barcelona'yı geçip, kupayı alıp o gururu yaşatsınlar Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.

"DARISI MİLLİ TAKIMIN BAŞINA"

Hacıosmanoğlu, açıklamasının devamında pazartesi günü oynanacak final için de umutlu konuştu. TFF Başkanı, "İnşallah pazartesi günü de kazanıp Türk milletini gururlandırırlar. Darısı milli takımın başına" açıklamasını yaptı.