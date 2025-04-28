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Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Finalinde Barcelona'ya 4-1 Mağlup Oldu

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi Finalinde Barcelona'ya 4-1 Mağlup Oldu
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Trabzonspor U19, İspanyol ekibi Barcelona'ya karşı UEFA Gençlik Ligi finalinde 4-1'lik skorla mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı. Maç, İsviçre'nin Nyon kentinde oynandı.

UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.

İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan final müsabakasını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetti. Yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Giuseppe Perrotti yaptı. İspanyol ekibi ilk yarıyı Ibrahim Diarra ve Andres Cuenca Cejudo'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hugo Alba ve Diarra ile birer gol daha bulan Barcelona farkı 4'e çıkardı. Bordo-mavililerin tek golü ise 88. dakikada Bican Tibukoğlu'ndan geldi.

Karşılaşmanın son düdüğü sonrası İspanya temsilcisi 4-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

UEFA Gençlik Ligi final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, eski bakanlardan Berat Albayrak, Mustafa Varank, Faruk Özak'ın yanı sıra Trabzon Milletvekilleri ve çok sayıda taraftar izledi. - NYON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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