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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Finalinde İkinci Oldu

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Finalinde İkinci Oldu
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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı. Genç oyuncular sahada büyük üzüntü yaşarken, Türkiye genelinde destek mesajları aldılar. Özellikle Bican Tibukoğlu'nun gözyaşları dikkat çekti.

Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, finalde Barcelona'ya mağlup olarak turnuvadan ikinci ayrılmasına karşın bütün Türkiye, gençleri bağrına bastı. Genç oyuncular maçın ardından sahada gözyaşı döküp, büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor U19 Takımı'na taraflı-tarafsız her kesimden destek mesajları yayınlandı.

BİCAN'IN GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

88'inci dakikada, bordo-mavili takımın karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Bican Tibukoğlu gol sevincini yaşayamazken dakikalarca gözyaşı döktü. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen genç oyuncu karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte diğer arkadaşları gibi saha içinde büyük üzüntü yaşadı. Bican'ın attığı gol sonrası ekranlara yansıyan görüntüsü ise güne damga vurdu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de genç oyuncuların Barcelona'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamlamasını gazetelere farklı manşetlerle taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Türkiye'nin gururusunuz

Taka: Türkiye sizinle gurur duyuyor

Karadeniz: Gönüllerimizin şampiyonusunuz

Ekspres: Teşekkürler çocuklar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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