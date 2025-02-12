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Trabzonspor U19, Juventus U19'ü 1-0 Yenerek Son 16'ya Yükseldi

Trabzonspor U19, Juventus U19'ü 1-0 Yenerek Son 16'ya Yükseldi
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UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu'nda Trabzonspor U19, İtalya'nın Juventus U19 takımını 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı. Maçta tek golü Yiğit Kemal Turan attı.

UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu'nda Trabzonspor U19 takımı sahasında İtalya'nın Juventus U19 takımını 1-0 mağlup etti.

UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu'nda Trabzonspor U19 takımı, sahasında İtalyan ekiplerinden Juventus U19 ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, 61. dakikada Yiğit Kemal Turan'ın attığı golle, rakibini 1-0 mağlup etti. Trabzonspor bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi adını son 16'ya yazdırdı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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