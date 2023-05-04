Trabzonspor U17 Elit A Ligi'nde 3'üncü oldu

TFF Gelişim U17 Elit A Ligi 3'üncülük maçında, Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, seri penaltı atışları sonucu mücadeleyi 8-6 kazandı ve U17 Elit A Ligi'ni 3'üncü olarak tamamladı.

D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan U17 Elit A Ligi 3'üncülük karşılaşmasında dakikalar 17'yi gösterirken, Galatasaray takımı Eren Paşahan'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi. 39'uncu dakikada savunmada yaşanan top kaybını avantaja çeviren Trabzonspor'da, Mehmet Ali Güney uzaktan attığı gol ile skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan maçın ikinci yarısında perdeyi 67'nci dakikada Galatasaray takımından Recep Yalın Direk açtı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Dakikalar 71'i gösterirken Trabzonspor, Ömer Faruk Karahan'ın attığı gol ile skoru 2-2'ye yaptı. Golden tam 5 dakika sonra, Galatasaray takımının 2'nci golünü kaydeden Recep Yalın Direk, tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-2 yaptı. Karşılaşmanın son dakikaları oynanırken, Ekrem Terzi takımını maça ortak eden ve aynı zamanda 90 dakikanın son golünü kaydetti ve karşılaşma 3-3 tamamlanarak seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucu Trabzonspor, Galatasaray takımını 8-6 yenerek U17 Elit A Ligi'ni 3'üncü olarak tamamladı.