Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maç için Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışması ve taktik çalışmaları yapıldı.
TRABZONSPOR, Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali'nde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor