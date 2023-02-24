Trabzonspor, İsviçre'ye gelen binlerce taraftarını unutmadı: Derin üzüntü içerisindeyiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Basel'e yenilen Trabzonspor, İsviçre'ye gelen 15 bine yakın taraftara teşekkür etti. Ayrıca bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamada, deprem felaketi sonrası birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği mücadelede beklentileri karşılayamamış olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında dün Basel ile İsviçre'de oynadıkları maçı statta izleyen taraftar ve futbolsevere teşekkür etti.

"ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDİYORUZ"

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre'de oynadığımız, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdığımız müsabakaya binlerce kilometre uzaktan kulüp farkı gözetmeksizin gelerek takımımızı destekleyen 15 bine yakın taraftarımız ve tüm futbolseverlere şükranlarımızı arz ediyoruz.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.