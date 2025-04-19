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Trabzonspor, Türkiye Basketbol Ligi'ni Şampiyon Olarak Tamamladı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon bugün sona erdi. Trabzonspor, normal sezonu şampiyon bitirerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Trabzonspor normal sezonu şampiyon bitirerek, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kapaklıspor-Haremspor: 116-158

Esenler Erokspor-İstanbul Ankaspor: 82-72

Çayırova Belediyesi-Carpartner TED Ankara Kolejliler: 85-78

OGM Ormanspor-iLab Basketbol: 77-95

Gaziantep Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol: 71-72

Pizzabulls Co Basket-Finalspor: 87-104

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyesispor: 104-95

Fenerbahçe Koleji Novotel-MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 78-86

Çağdaş Bodrumspor-Trabzonspor: 78-55

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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