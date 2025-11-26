Trabzonspor Tümosan Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynayacağı Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında 29 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, maçın hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir bölümü basına açık yapılan antrenmanda RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.