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Trabzonspor TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet ve pas çalışması ile dar alanda oyunla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor

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