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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Savic'in 45+2 ve Muçi'nin 61. dakikada attığı gollerle Trabzonspor galip gelirken, Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu ve Maxim ile girdiği pozisyonlarda Onana'yı geçemedi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal (Dk. 46 Folcarelli), Fabinho (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Muçi (Dk. 73 Ozan Tufan), Salah, Saviolo (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Onuachu (Dk. 63 Umut Nayir)

Gaziantep Fk : Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 90 Mervan Müjdeci), Sorescu (Dk. 73 Maxim ), Gidado, Camara (Dk. 90 Sebahattin Destici), Kozlowski (Dk. 46 Gassama), Stewart (Dk. 73 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 45+2 Savic, Dk. 61 Muçi ( Trabzonspor )

Sarı kart: Dk. 60 Bacuna ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 yendi.

61. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan filelerle buluştu: 2-0.

75. dakikada Gidado'nun pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, açıyı daraltan Onana'dan kornere çıktı.

85. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafeden Umut Nayir'in şutunda, top yandan auta gitti.

90. dakikada Sebahattin Destici'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Maxim'in kafa vuruşunda top kaleci Onana da kaldı.

90+4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, sağdan ceza alanına giren Salah'ın şutunda kaleci Ataberk Dadakteniz, tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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