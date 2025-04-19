Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 'Olumlu Tek Şey 3 Puan'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Fatih Tekke, oyundan memnun olmadığını belirtti ve alınan galibiyetin değerine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Olumlu diyebileceğim tek şey aldığımız 3 puan." dedi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun tamamından memnun olmadığını belirtti.

Adana Demirspor'u mücadelesinden dolayı tebrik eden Tekke, "Olumlu diyebileceğim tek şey aldığımız 3 puan. Bizim için çok değerli. Normalleşmemiz için ihtiyacımız olan 3 puan aldık. Zor olacağını zaten biliyorduk. Oyunun hemen hemen tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Daha güvenli, sorumluluk alan bir tarzda oynamamız lazım. Dolayısıyla bugün benim adıma sadece olumlu 3 puan vardı." diye konuştu.

Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacakları maça değinerek, "Önümüzde senenin en önemli ve zor maçlarından bir tanesi kupa maçı var. Hemen ona dönmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında oyundan çıkan Folcarelli'nin sakatlığının olduğunu aktaran Tekke, Anthony Nwakaeme'nin Göztepe maçında sahada olacağını sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.