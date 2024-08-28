Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı : Yarın akşam en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz

Selçuk BAŞAR - Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, - UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Yarın akşam en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için bir maçtan daha fazlası. Hem Avrupa'da devam edebilmek hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın oynanacak St. Gallen maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Geçen hafta ilk müsabakamızı oynadık. Özellikle oyun olarak deplasmanda değerlendirdiğimizde o günkü basın toplantısında da söylemiştim. 65'inci dakikasını deplasmanda oynayabildiğimiz kadarını iyi bir oyun ve pozisyon zenginliği ile geçirmiştik ve bunun karşılığını alamamıştık. Sonrasındaki son bölümde de bazen bireysel performans oyunun bir bölümünü kaybettiğimiz ama bugün itibarıyla baktığımızda deplasmandan beraberlikle döndüğümüz ama turu atlayamadığımız ve yarın akşam da bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Oynadığımız maçın üzerinden analizlerini yapıp hem savunmada hem hücumda tekrarlarımızı çalıştık. Bugün de son duran topları yapıp yarın akşam en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için bir maçtan daha fazlası. Hem Avrupa'da devam edebilmek hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak ve bize oyuna ve oyuncularımıza bir öz güven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Buradaki en önemli faktör burada basın toplantısında taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Trabzonspor tarihindeki bütün başarılarında taraftarıyla kulübüne takımına sahada 90 dakika destek verdiğinde bu başarıları hep beraber yaşamıştır. Onun için yarın taraftarın desteğine son derece fazla ihtiyacımız var. Ben yarın akşamın güzel bir akşam olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

STEFAN SAVIC: 'FİNAL NİTELİĞİNDE MAÇ OLACAK'

Deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic, final niteliğinde bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Umuyorum yarın bizim adımıza güzel bir maç olacak. Çünkü yarınki maç hocamızın da söylediği gibi bir maçtan öte final niteliğinde bir maç olacak. Çünkü hem takımımız hem de taraftarımız Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını son derece hak ediyorlar. ve Trabzonspor'da tabi ki Trabzonsporlu oyuncular olarak bizler de taraftarlarımızın takımımızın Avrupa'da olabilmesi adına yarın her şeyimizi vereceğiz. Hocamızın konuşmasında bahsettiği gibi aslında ben Trabzonspor'a gelmeden önce de Trabzonspor taraftarının neler başarabildiğini, neler yaptığını görmüştüm. Trabzonspor'u seçme sebeplerimden bir tanesi de Trabzonspor taraftarının statta yarattığı o cehennem atmosferi, rakipler adına oluşturduğu cehennem diye tabir edebileceğim o atmosfer. Dolayısıyla benim de burayı seçme sebeplerimden en büyüklerinden bir tanesiydi. Taraftarlarımızla birlikte yarın elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Sadece yarın değil aslında taraftarlarımızı hem yarınki hem de sonraki oynayacağımız bütün iç saha ve dışardaki maçlarda da bizi desteklemeye, beraber o atmosferi oluşturmak için buradan da ben taraftarımızı davet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.