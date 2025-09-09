Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Doğum Gününü Kutladı
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, 'İyi ki doğdun Fatih Tekke' ifadeleri yer aldı.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Bugün teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin doğum günü. İyi ki doğdun Fatih Tekke. Birlikte nice zaferlere, nice mutlu yıllara." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor