Haberler

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin Doğum Gününü Kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, 'İyi ki doğdun Fatih Tekke' ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin doğum gününü kutladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Bugün teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin doğum günü. İyi ki doğdun Fatih Tekke. Birlikte nice zaferlere, nice mutlu yıllara." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Galatasaray, Nurullah Talha Yel ile anlaştı

Genç golcüyle anlaşıldı! İstanbul'a imza atmaya geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Ünlü oyuncudan şaşırtan değişim! Sadece 4 ayda 18 kilo verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.