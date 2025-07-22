Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti
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Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Bordo-mavililerde 6 maçta 141 dakika süre alan 25 yaşındaki Hırvat orta saha, Karagümrük ve Erzurumspor'da kiralık olarak oynamıştı.

Süper Lig devi Trabzonspor, Hırvat futbolcu Tonio Teklic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

TEKLIC'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

6 MAÇTA 141 DAKİKA OYNADI

Trabzonspor'da sadece 6 maçta 141 dakika forma giyebilen 25 yaşındaki Hırvat orta saha, Karagümrük ve Erzurumspor'da kiralık olarak oynamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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