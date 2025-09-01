Trabzonspor Taraftarlarından Uğurcan Çakır'a Transfer Tepkisi

TRABZONSPOR kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olabileceğine yönelik yapılan görüşmeler ve haberler, bordo mavili camiada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada organize olarak tesis önünde toplanan Trabzonspor taraftarları, transfere yönelik sloganlar atıp, tepkilerini dile getirdi.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer iddiaları üzerine taraftar grupları akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri önünde toplandı. Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla 'Kaptan satılamaz', 'Uğurcan bizim kırmızı çizgimiz' sloganları attı. Tesis önünde çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Taraftar gruplarının bazıları da sosyal medyadan "Trabzonspor kaptanı masalara meze edilemez" görselleri paylaşarak, transfere tepki gösterdi. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor için önemine vurgu yapan takipçiler, transfer iddialarına karşı "Kaptan satılamaz" yorumlarında bulundu.

Tesis önünde kalabalık taraftar grubunun bekleyişi sürerken, Trabzonspor Kulübü'nün açıklamada bulunacağı belirtildi.