Trabzonspor Taraftarlarından Hakemler İçin Tehdit Açıklaması

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği maçın ardından "hakem kararlarına yönelik" basın açıklaması yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, tezahüratlar attı, takımlarına destek verdi.

Grup adına açıklamada bulunan Bekir Kodalak, maçın ardından yaşananlara dikkati çekerek "Unutulmamalıdır ki bu sistemsizlik, sadece Trabzonspor'un değil tüm Türk futbolunun sorunudur. Dün yaşananlar tesadüf değil yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Takımlarına destekte bulunan taraftarlar daha sonra TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünden ayrıldı.