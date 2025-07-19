Trabzonspor Taraftarları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Coşkulu Karşılama Düzenledi

Trabzonspor Taraftarları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Coşkulu Karşılama Düzenledi
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Trabzonspor futbol takımı, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar büyük coşkuyla takımlarını desteklemek için bir araya geldi.

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, taraftarla bir araya geldi.

Trabzonsporlu futbolculara destek için "Bize her yer Trabzon" sloganları atarak merkeze gelen taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Teknik direktör Fatih Tekke, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve futbolcularla sohbet eden, fotoğraf çektiren, forma imzalatan taraftarlar, takım otobüsünün alandan ayrılmasıyla dağıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Spor
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