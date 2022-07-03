Trabzonspor taraftarı tam puan verdi! İşte son şampiyonun yeni sezon forması ve satış fiyatı
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Son şampiyon Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların görselini yayımladı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından paylaştığı yeni sezon formaları taraftarının da beğenisini kazandı. Yeni formalar 600 liradan satışa sunuluyor.
2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Bordo-mavililerin yeni sezon forması taraftarından da tam not aldı.
"BU HENÜZ FRAGMAN"
Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi. Trabzonspor taraftarları yeni sezon formalarına büyük ilgi gösterirken, tasarımı oldukça beğendiklerini belirttiler.
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