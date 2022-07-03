Trabzonspor taraftarı tam puan verdi! İşte son şampiyonun yeni sezon forması ve satış fiyatı - Haberler

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Trabzonspor taraftarı tam puan verdi! İşte son şampiyonun yeni sezon forması ve satış fiyatı

Haberler.com - Spor
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Son şampiyon Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların görselini yayımladı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından paylaştığı yeni sezon formaları taraftarının da beğenisini kazandı. Yeni formalar 600 liradan satışa sunuluyor.

2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Bordo-mavililerin yeni sezon forması taraftarından da tam not aldı.

"BU HENÜZ FRAGMAN"

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi. Trabzonspor taraftarları yeni sezon formalarına büyük ilgi gösterirken, tasarımı oldukça beğendiklerini belirttiler.

Trabzonspor taraftarı tam puan verdi! İşte son şampiyonun yeni sezon forması ve satış fiyatı

Trabzonspor taraftarı tam puan verdi! İşte son şampiyonun yeni sezon forması ve satış fiyatı

Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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