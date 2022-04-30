Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor

Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Fraport Tav Antalyaspor maçını Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan izliyor.

Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Fraport Tav Antalyaspor maçını Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulan ekrandan izliyor.

Karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Trabzonspor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesinin girişimleriyle, Digiturk'ün karşılaşmayı dev ekranlardan ücretsiz yayınladığı Avni Aker Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Oruçlarını açtıktan sonra alana toplanan yaklaşık 30 bin kişi, karşılaşmanın başlaması ile takımlarına destek verdi. Birçok taraftarın, çocuklarının da maçı rahat şekilde izleyebilmeleri için omuzlarında taşıdığı görüldü.

Taraftarlar, bordo-mavili takımın 3. dakikada Cornelius'un golü ile 1-0 öne geçmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Meşale yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımlarına destek oluyor.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Aker, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title