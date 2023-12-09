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Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı: Kirli Eller Türk Futbolundan Çekilmeli

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Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, Türk futbolunun sevilmesi için kirli ellerin çekilmesi gerektiğini belirterek, başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun mücadelesine destek verdiklerini söyledi.

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, ülkede futbolun, sporun sevilmesi için kirli ellerin Türk futbolundan elini çekmesi gerektiğini belirterek, başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun bu yolda verecekleri tüm mücadelede yanlarında olduklarını söyledi.

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında VAR hakemi olarak görev alan Mete Kalkavan'ın Bandırmaspor - Kocaelispor karşılaşmasında görev alması sonrasında TFF ve MHK'ye tepki göstererek, bu kirli düzenin değişmesi için mücadele verecek yönetimin sonuna kadar yanlarında olacaklarını vurguladı.

Pervanoğlu, "Bir daha asla maç alamayacak denilen ismin aradan geçen 4 haftada tekrar görev verilmesi kirli düzenin kanıtı olmuştur. Türkiye de tribünlerin neden boş kaldığı, insanların futboldan neden soğudukları ortadadır. Türk futbolunu yönetenlere güven kalmamıştır. Bu güven ortamının tekrar inşa edilmesinde bu kişilerin futboldan ellerini çekmedikleri sürece zordur" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ertuğrul Doğan Trabzonspor Futbol Spor Güncel Haberler

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