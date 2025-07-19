Trabzonspor Taraftar Buluşmasında Coşku Doruğa Ulaştı

Trabzonspor Taraftar Buluşmasında Coşku Doruğa Ulaştı
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Trabzonspor, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde taraftarlarıyla buluşarak yoğun ilgi gördü. Teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcular imza dağıtırken, taraftarlar unutulmaz anlar yaşadı. Kulüp, benzer etkinliklerin 22 ve 25 Temmuz'da tekrarlanacağını duyurdu.

Nurgül GÜNAYDIN / ERZURUM, –YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, bu akşamki antrenmanın ardından Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde taraftarıyla bir araya geldi. Kulüp tarafından organize edilen etkinlikte bordo-mavili futbolculara büyük ilgi gösterildi. Buluşmada teknik direktör Fatih Tekke, Uğurcan ve Nwakaeme'ye yoğun ilgi görürken, taraftarlar da unutulmaz anlar yaşadı.

Taraftar buluşması için kamp alanı saat 18.00 itibarıyla taraftarlara açıldı. Etkinliğe yoğun katılım gösteren bordo-mavili taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldı. Bazı taraftarlar çocuklarıyla birlikte alana gelirken, coşkulu anlar yaşandı. Antrenman sahasına gruplar halinde gelen taraftarlar da alandaki taraftarlarla karşılıklı tezahüratlarda bulundu.

FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ

Taraftarlar Teknik Direktör Fatih Tekke, takım kaptanı Uğurcan Çakır, Tony Nwakaeme'ye büyük ilgi gösterdi. Futbolculardan imza alıp fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar alanda adeta izdihama yol açtı. Oyuncular, taraftarların ilgisine samimiyetle karşılık verirken; birçok çocuk taraftar unutulmaz anlar yaşadı. Özellikle Teknik Direktör Fatih Tekke ile kaptan Uğurcan Çakır hiçbir taraftarın isteğini kırmamak için uzun süre alanda kalarak imza verip fotoğraf çektirdi.

22 VE 25 TEMMUZ'DA TEKRARLANACAK

Trabzonspor Kulübü, taraftar etkinliğinin yalnızca bugüne özel olmadığını, 22 Temmuz Salı ve 25 Temmuz Cuma günleri aynı saatte tekrar edileceğini duyurdu. Etkinlik, Erzurum kampında taraftarla takım arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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