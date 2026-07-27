Trabzonspor Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Schladming kasabasında yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Öte yandan yarın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek olan akşam antrenmanı öncesinde yeni transferlerden Sidny Lopes Cabral, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı