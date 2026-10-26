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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 yendi. Rizespor'un Borrelli (12 ve 32) ile Laçi (68) golleri yetmezken Trabzonspor'da Franculino 57 ve 84. dakikalarda ağları havalandırdı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Diakite), Mebude (Dk. 71 Doicaru), Olawoyin, Laçi (Dk. 79 Can Bozdoğan), Emrecan Bulut (Dk. 59 Mihaila), Borrelli (Dk. 72 Sowe)

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Cabral), Melih Kabasakal (Dk. 61 Ozan Tufan), Fabinho (Dk. 46 Folcarelli), Salah (Dk. 86 Saviolo), Muçi, Aral Şimşir (Dk. 89 Cenk Özkacar), Franculino

Goller: Dk. 12 ve 32 Borrelli, Dk. 68 Laçi (Çaykur Rizespor ), Dk. 49 Melih Kabasakal, Dk. 51 Aral Şimşir, Dk. 57 ve 84 Franculino ( Trabzonspor )

Kırmızı kart: Dk. 90 Recep Uçar (Teknik direktör) (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 14 Ariss, Dk. 60 Borrelli (Çaykur Rizespor ), Dk. 38 Fabinho, Dk. 55 Melih Kabasakal ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 yendi.

49. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Salah'ın pasında topla ceza alanına giren ve rakibinden sıyrılan Muçi, kaleci Fofana'nın açıldığı pozisyonda meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Melih Kabasakal, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.

51. dakikada bordo-mavili ekip eşitliği sağladı. Muçi'nin yerden pasında topa sahip olan Aral Şimşir, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Fofana'dan seken meşin yuvarlağı Franculino ağlara yolladı: 2-3.

68. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza yayı önündeki Mebude'nin bekletmeden pasında topla buluşan Laçi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.

73. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

84. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Muçi'nin pasında ceza sahasının sol çaprazından Franculino'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 3-4.

Trabzonspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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