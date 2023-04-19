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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca, kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 20 futbolcudan oluşan maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Siopis, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Lahtimi, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı, Lazar Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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