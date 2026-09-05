Haberler

Trabzon'da Çimşir Dönemi Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.

Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan elde ederek arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili bugün de seçilemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısında hesap sorulurken kahkaha iddiası! Acılı baba çileden çıktı

Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Tepki çeken tesettür defilesi

Tepki çeken tesettür defilesi
Halfeti'de Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor

Halfeti'de Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı