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Trabzonspor, Stefano Denswil'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sözleşmesini feshetti
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Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Stefano Denswil'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Denswill, bordo-mavililerden herhangi bir fesih tazminatı almayacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, kadro dışı durumda bulunan Stefano Denswil ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bordo-mavililer, Denswil'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR RAKAMLARI

2022 yazında İtalya'nın Bologna takımından ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olan Stefano Denswil, bordo-mavili formayla 103 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergiledi. Denswil, Karadeniz ekibinde 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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