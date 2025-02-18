Trabzonspor, Stefano Denswil'in sözleşmesini feshetti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, kadro dışı durumda bulunan Stefano Denswil ile yollar ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Bordo-mavililer, Denswil'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Wilfred Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR RAKAMLARI

2022 yazında İtalya'nın Bologna takımından ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olan Stefano Denswil, bordo-mavili formayla 103 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergiledi. Denswil, Karadeniz ekibinde 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.