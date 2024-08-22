Trabzonspor, St. Gallen ile golsüz berabere kaldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi St. Gallen ile deplasmanda karşılaştı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre ekibi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Orsic'in pasında topla buluşan Visca'nın kaleci Ati ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Ati topu kornere çeldi.
9. dakikada Savic'in uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Bardhi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Ati'nin müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.
10. dakikada uzak mesafeden Görtler'in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
24. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Lawrence Ati topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun kafa ile indirdiği topa kale sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topa Orsic'in vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Miguel Nogueira, Pedro Martins, Paulo Bras
St. Gallen: Lawrence Ati, Jordi Quintilla (Stevanovic dk. 34), Witzig, Okoroji, Ambrosiui, Vallci, Faber, Toma, Geubbels, Akolo, Görtler
Yedekler: Watkowiak, Dumrath, Stanic, Joachim, Diaby, Konietzke,Elhadji Cisse, Ruiz Abril, Csoboth, Milosevic
Teknik Direktör: Enrico Maassen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswill, Barisic, Mendy, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca, Orsic, Enis Destan
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Baniya, Serkan Asan, Arif Boşluk, Batagov, Trezeguet, Cihan Çanak, Draguş, Poyraz Yıldırım
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Okay Yokuşlu (Trabzonspor) - ZÜRİH