Trabzonspor Slovenya'ya yeni sezon hazırlıkları için gitti
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Slovenya'ya yurtdışı kampı için hareket etti. Takım, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde 26 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.
- Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti
TRABZON - Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştireceği yurtdışı kampı için Slovenya'ya gitti.
29 Haziran'da Trabzon'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve 3 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Bordo-Mavililer, 4 Temmuz'da başlayacak olan yurtdışı kampı için bugün saat 13.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Slovenya'ya gitti. Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde 26 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.