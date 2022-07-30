Trabzonspor, Sivasspor'u farklı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Trabzonspor ile Sivasspor, 16. kez düzenlenen Süper Kupa'da kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 4-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

PERDEYİ CORNELIUS AÇTI

Maçın başından sonuna kadar üstün bir görüntü çizen Trabzonspor, 37. dakikada Cornelius'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 51. dakikada yeniden sahneye çıkan Norveçli farkı 2'ye çıkardı. Oyuna bir türlü dengeyi getiremeyen Sivasspor pozisyona girmekte zorlanırken 64. dakikada Larsen, bordo-mavililerin 3. golüne imza attı.

TRABZONSPOR FARKLI KAZANARAK KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor'da Bakasetas ise maçın skorunu belirleyen isim oldu. Yunan futbolcu 76. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. Bu sonuçla Trabzonspor, 16. kez düzenlenen Süper Kupa'nın sahibi oldu.