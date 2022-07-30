Trabzonspor, Sivasspor'u farklı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu - Haberler

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Trabzonspor, Sivasspor'u farklı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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Trabzonspor ile Sivasspor, 16. kez düzenlenen Süper Kupa'da kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 4-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

PERDEYİ CORNELIUS AÇTI

Maçın başından sonuna kadar üstün bir görüntü çizen Trabzonspor, 37. dakikada Cornelius'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 51. dakikada yeniden sahneye çıkan Norveçli farkı 2'ye çıkardı. Oyuna bir türlü dengeyi getiremeyen Sivasspor pozisyona girmekte zorlanırken 64. dakikada Larsen, bordo-mavililerin 3. golüne imza attı.

Trabzonspor, Sivasspor'u farklı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

TRABZONSPOR FARKLI KAZANARAK KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor'da Bakasetas ise maçın skorunu belirleyen isim oldu. Yunan futbolcu 76. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 4-0 öne geçirdi. Bu sonuçla Trabzonspor, 16. kez düzenlenen Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Trabzonspor, Sivasspor'u farklı yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor Süper Kupa Sivasspor Spor Haberler

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