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Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 Mağlup Etti
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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Arseniy Batagov, Simon Banza, Ozan Tufan ve John Lundstram'dan geldi.

(ANKARA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
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