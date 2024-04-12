Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Trabzonspor - Sivasspor maçı şifresiz mi ve Trabzonspor - Sivasspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

SİVASSPOR VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor - Sivasspor Maçı, 12 Nisan Cuma günü oynanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Sivasspor Maçı, saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.