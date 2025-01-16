Trabzonspor, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ekip, dayanıklılık ve sprint çalışmaları yapıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, sprint çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.