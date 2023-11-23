Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Selçuk BAŞAR / TRABZON, - Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'daki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümde koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA