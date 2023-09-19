Trabzonspor Sevgisiyle Tanınan Yürüme Engelli Kadın İçin Özel Bank Yapıldı

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maçlarına yıllardır giden ve Trabzonspor sevgisiyle tanınan yürüme engelli Münevver Taflan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir bank yapıldı. Bankın üzerinde Trabzonspor'un şampiyonluklarını temsilen kupa figürleri ve Münevver'in ismi yer alıyor.

Trabzonspor sevgisiyle tanınan Münevver Taflan'a özel bank

On yıldır yürüme zorluğu çeken Münevver Taflan'ın her gün oturduğu yere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bank yaptırıldı

Bankın üzerine Trabzonspor'un şampiyonluklarını temsilen kupa figürlerinin içerisine "Münevver" alt kısmına ise "En güzel Münevver, çatlasın kızlar" yazıldı

TRABZON - Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maçlarını yıllardır takip eden ve Trabzonspor sevgisiyle tanınan 60 yaşındaki yürüme engelli Münevver Taflan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zoroğlu'nun talimatları doğrultusunda, şehir merkezinin en işlek yerlerinden Kahramanmaraş Caddesi üzerine Taflan'ın yıllardır her gün gelip oturduğu yere özel bank yaptırıldı.

Yaklaşık 10 yıldır yürüme zorluğu çeken ve son 2 yıldır da yürüyemeyen Münevver Taflan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya kendisi için oturak yapmasını istemişti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da devreye girerek Taflan için istediği bankı yaptırdı.

Spor camiası, bürokratlar ve kent sakinleri tarafından tanınan Taflan, bordo mavi formasıyla oturduğu bankın üzerine Trabzonspor'un şampiyonluklarını temsilen kupa figürlerinin içerisinde "Münevver" yazısı yer alırken, alt kısmında ise "En güzel Münevver, çatlasın kızlar" yazısının yer alması görenleri gülümsetti.

İki aylık iken felç geçiren 10 yıldır da yürüme zorluğu çeken 60 yaşındaki Münevver Taflan, Trabzonspor'un Avni Aker Stadı'ndaki maçlarının hemen hemen hepsine giderken, stadın Akyazı'ya taşınmasıyla bu sürekliliğini devam ettiremedi.

Trabzonspor'un Akyazı'da oynadığı maça bir kez gittiğini daha sonrasında ise gidemediğini kaydeden Taflan, "1963 yılında Trabzon'da doğdum. İki aylık iken felç geçirdim. 10 yıldan beri de yürüyemiyorum. Yaklaşık 2 yıl önce eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya benim için bir oturak yapılmasını istemiştim kendisi de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na söylemiş ve benim için buraya oturak yaptılar. Trabzonspor'un Avni Aker'deki tüm maçlarına gidiyordum. Stat Akyazı'ya taşınınca 1 defa gittim, daha sonra gidemedim. Gitmeyi çok istedim ama olmuyor. Akyazı uzak olduğu için gidemiyorum artık yaşlandım bundan sonra da gidemem. Oturduğum bankın üzerine yapılan kupalarda ismim yazıyor benim için sürpriz oldu. Bankın alt kısmında ise 'En güzel Münevver çatlasın kızlar 'yazılı. Bank yapılalı iki gün oldu sabah 9.30'larda geliyorum saat 18.00 evime gidiyorum. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenmesi için çok dua ettim" dedi.

Kent sakinlerinden Hasan Bak, Münevver deyince akla Trabzon ve Trabzonspor'un geldiğini kaydederek, "Kendisini Avni Aker Stadı'ndan tanıyorum. Burada her zaman yerlerde oturuyordu Büyükşehir Belediyesince bank yapılmış çok iyi oldu memnun olduk. Münevver deyince aklıma Trabzonspor gelir. Kale arkasından bağırarak taktik bile verirdi neredeyse takımı yönlendirirdi. Şimdi burada çok rahat etti daha önce yerde oturuyordu yapanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Kent sakinlerinden Asiye Mandıralı da, "Kendisini tanıyoruz her gün burada otururdu. Bankın yapılmasına çok sevindim" şeklinde konuştu.