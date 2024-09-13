Trabzonspor, Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, yeni transferi Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor, yeni transferi 21 yaşındaki savunmacı Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Genel Sekreter Kemal Ertürk, "Bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Genç bir oyuncu. Uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Serdar Saatçı, 29 numaralı bordo-mavili formayı giyecek. - TRABZON