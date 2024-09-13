Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, yeni transferi 21 yaşındaki savunmacı Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi. Genel Sekreter Kemal Ertürk, transferin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Serdar Saatçı ise Trabzonspor'a katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Trabzonspor, yeni transferi Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor, yeni transferi 21 yaşındaki savunmacı Serdar Saatçı için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Genel Sekreter Kemal Ertürk, "Bu transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Genç bir oyuncu. Uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Serdar, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Serdar Saatçı, 29 numaralı bordo-mavili formayı giyecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdar Saatçı Trabzonspor trabzon Güncel Spor

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 13 Eylül Cuma bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 13 Eylül Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 67. bölüm, yeni bölümde neler oldu 13 Eylül Cuma? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 13 Eylül Yalı Çapkını 74. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! 14 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 14 Eylül Akrep, Boğa, Aslan burcu yorumu Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Eylül günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 16. bölüm TRT 1 HD izleme linki!
title