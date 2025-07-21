Trabzonspor, Saul Niguez Transferini Durdurdu

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Trabzonspor, Saul Niguez’in transferinin durdurulduğunu açıkladı. 30 yaşındaki futbolcunun ailevi sebeplerden dolayı kararından vazgeçtiği belirtildi.

TRABZONSPOR, Saul Niguez transferinin durdurulduğunu açıkladı. Anlaşma sağlanan 30 yaşındaki futbolcunun ailevi sebeplerden dolayı kararından vazgeçildiği ifade edildi.

Trabzonspor, bir süredir görüşüp anlaşma sağladığı Saul Niguez transferinin durdurulduğunu açıkladı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. "Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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