Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Onuachu, maçta iki gol atarken, Muçi de penaltıdan bir gol kaydetti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 61 Soner Gönül), Celil Yüksel (Dk. 46 Elayis Tavsan), Makoumbou, Ntcham (Dk. 73 Mouandilmadji), Holse, Assoumou (Dk. 61 Mendes), Ndiaye

Trabzonspor : Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina (Dk. 88 Ozan Tufan), Folcarelli, Oulai, Augusto (Dk. 72 Umut Nayir), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Nwakaeme), Muçi, Onuachu (Dk. 88 Okay Yokuşlu)

Goller: Dk. 23 ve 81 Onuachu, Dk. 90+1 Muçi (Penaltıdan) ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli ( Trabzonspor ), Dk. 44 Ntcham, Dk. 90+5 Makoumbou ( Samsunspor )

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

55. dakikada Oulai'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Alper Akarsu golü iptal etti.

81. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in pasında penaltı noktası üzerinde Onuachu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

90+1. dakikada misafir takımın atağında Soner Gönül'ün ceza sahası içinde topun eline değmesi nedeniyle hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi tutuklandı! Aralarında tüm Türkiye'nin tanıdığı fenomen de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Kraliçeyi, Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı