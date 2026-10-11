Haberler

Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Bordo-mavililerde Melih Kabasakal 43. dakikada kırmızı kart gördü; takım puanını 13'e yükseltti.

(SAMSUN) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Bordo-mavililerin gollerini 27. dakikada Ernest Muçi, 38. dakikada Nwaiwu ve 40. dakikada Franculino kaydetti.

Trabzonspor'da Melih Kabasakal, 43. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Trabzonspor puanını 13'e yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
ABD'de silahlı saldırı: 9 kişiyi öldürdükten sonra kendini vurdu

Önce sokakta, sonra girdiği evde peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 45 dakikada yıktı

Galatasaray'ın ardından Samsunspor'a da fark attılar
Toprak Razgatlıoğlu'ndan korkutan kaza! Çıkan omzunu kendi yerine oturttu

Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi! Sonrasında yaptığı inanılmaz
Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi 90+4'te mağlup

Beşiktaş maçı öncesi felaketi yaşadılar
Tokat'ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı

Bir ilimizde vatandaşlara 'suyu kaynatın' uyarısı yapıldı
Yaşlı adama motorlu testereyle korku dolu anlar yaşattı

Yaşlı adama yaptığına bakın! Sonrası daha da beter
Süper Lig'in eski golcüsü Okaka'dan çarpıcı itiraf: Beşiktaş beni istedi, vermediler

Süper Lig'in eski yıldızından itiraf: Beşiktaş beni istedi, vermediler
Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü...

Barcelona'dan Galatasaray hakkında ses getiren açıklama