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Trabzonspor, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Benkovic ve Onuachu'nun golleriyle Trabzonspor galibiyete ulaştı.

- Trendyol Süper Lig : Trabzonspor : 2 - Samsunspor : 0 (İlk yarı)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Benkovic kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Alim Öztürk'ün geri pasında araya giren Visca, topu ayağından aşınca kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunu Taylan Antalyalı çizgi üzerinden çıkardı.

45. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkoviç, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bakasetas, Edin Visca, Fountas, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Fernandes, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Lumobir Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Bennesser, Carl Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Mouanddilmadji

Yedekler: Szumuski, Drongelen, Fofana, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Nany Dimata, Zeki Yavru, Enes Albak Osman Çelik, Ercan Kara

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: Benkovic (dk. 21), Onuachu (dk. 45) (Trabzonspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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